Корпорация МСП выдала гарантию стартапу для запуска производства электромоторов
Стартап «Зетта», который реализует проект по налаживанию серийного производства энергоэффективных электродвигателей, получил кредит от Фонда развития моногородов на 49,5 млн рублей по ставке 0% годовых. Гарантию на полную сумму кредита выдала Корпорация МСП по программе оказания поддержки для высокотехнологичных компаний.
«Продукция предприятия предназначена для автомобилей и подъемных средств (грузовые и лифтовые лебедки). Сумма инвестиций в проект составляет 188,73 млн рублей; с учетом ранее произведенных расходов, включая затраты на НИОКР – 340,5 млн рублей. В 2022 году предприятие будет выпускать ежегодно до 14 000 электродвигателей. Запустить серийное производство электромоторов и электромобилей планируется до конца 2019 года», — говорится в сообщении корпорации.
Проект реализуется в моногороде Тольятти.
Корпорация МСП начала оказывать кредитно-гарантийную поддержку высокотехнологичным предприятиям малого и среднего бизнеса в 2017 году. Среди продуктов – гарантия по кредитам до 70% объема заемных средств, а для некоторых отраслей – до 100%. Всего по данному направлению предоставлено гарантий на 5,92 млрд руб., что позволило высокотехнологичным компаниям привлечь кредитов на 10,86 млрд руб.