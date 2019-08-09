Аналитики оценили перспективы экономики США

В США повысилось замедление темпов роста экономики, он равен 35%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос экономистов.

Как сообщается, в предыдущем прогнозе аналитики оценивали возможность спада в 31%. По нынешним прогнозам, специалисты считают, что за 2019 год экономика США вырастет на 2,3%. Также ожидается замедление роста ВВП в третьем квартале до 1,8%. В первом же квартале он снизится на 3,1%, во втором — на 2,1%.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.