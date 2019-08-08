Глава комитета Госдумы оценил идею ОНФ об удаленной работе
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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение представителей Общероссийского народного фронта разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно, сообщает RT.
Он заявил, что Трудовой кодекс РФ и сегодня позволяет работать в таком режиме. Самое важное, по его мнению, чтобы это было прописано в соответствующем трудовом договоре.
Также по словам Нилова, работник и работодатель должны иметь четкое представление о том, как выстраивается данный процесс.
Депутат также напомнил, что при обсуждении любых изменений трудового законодательства используется принцип трипартизма.
Ранее представители ОНФ предложили ввести удаленную работу в трудовой кодекс.