Глава комитета Госдумы оценил идею ОНФ об удаленной работе

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение представителей Общероссийского народного фронта разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно, сообщает RT.

Он заявил, что Трудовой кодекс РФ и сегодня позволяет работать в таком режиме. Самое важное, по его мнению, чтобы это было прописано в соответствующем трудовом договоре.

Также по словам Нилова, работник и работодатель должны иметь четкое представление о том, как выстраивается данный процесс.

Депутат также напомнил, что при обсуждении любых изменений трудового законодательства используется принцип трипартизма.

Ранее представители ОНФ предложили ввести удаленную работу в трудовой кодекс.