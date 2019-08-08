Зеленский намерен вернуть азартные игры
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры. Об сообщает «112 Украина».
С такой позицией украинский лидер выступил на бизнес-форуме во время своего прибывание в Турции.
Как сообщил президент, казино возобновят свою деятельность в пятизвездочных отелях страны. Зеленский считает, что игры поспособствуют стимулированию развития туристического кластера у Черного моря.
Кроме того, он сказал, что Украина хочет видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров.
Отмечается, что запрет игорного бизнеса на Украине был принят в 2009 году.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана посетить Киев.