Зеленский намерен вернуть азартные игры

Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры. Об сообщает «112 Украина».

С такой позицией украинский лидер выступил на бизнес-форуме во время своего прибывание в Турции.

Как сообщил президент, казино возобновят свою деятельность в пятизвездочных отелях страны. Зеленский считает, что игры поспособствуют стимулированию развития туристического кластера у Черного моря.

Кроме того, он сказал, что Украина хочет видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров.

Отмечается, что запрет игорного бизнеса на Украине был принят в 2009 году.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана посетить Киев.