ВТБ сохранил цель по чистой прибыли в 200 млрд руб. по итогам года

Банк ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли по итогам текущего года на уровне 200 млрд рублей, заявил президент – председатель правления банка Андрей Костин, комментируя отчетность за полгода.

«В первом полугодии мы продолжили уверенно наращивать объемы операций, увеличив доли рынка в приоритетных сегментах розницы и малого и среднего бизнеса. С учетом роста объемов кредитования, улучшения конъюнктуры процентных ставок и стабильного кредитного качества портфелей в сочетании с проактивной политикой контроля расходов, мы ожидаем сильных результатов второго полугодия 2019 года и выполнения цели по чистой прибыли на 2019 год на уровне 200 млрд рублей», — цитирует его пресс-служба организации.

Прибыль по итогам января-июня составила 76,8 млрд рублей по МСФО на фоне сужения чистой процентной маржи и отрицательной динамики прочих операционных доходов.

С начала года портфель кредитов физлицам вырос на 10,4% до 3,3 трлн руб., темпы роста оказались выше среднерыночных (9,6%). Рост привлечений от клиентов физлиц составил 6,8% при средней по рынку на 1%.

В целом кредитный портфель увеличился на 1,7% до 11,62 трлн руб. Рыночная доля группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 19,3% и 18,4%, увеличившись с начала года на 70 б.п. и 60 б.п. соответственно.

В отчетном периоде банк представил первые проекты в сфере цифровой модернизации. До конца года в портфеле закрытого паевого инвестиционного фонда «Цифровые инвестиции» будет около 10 проектов, сейчас в работе шесть, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин. ВТБ зарегистрировал ЗПИФ весной текущего года.

«Это является нашим инструментом инвестирования в проекты в области цифровой экономики», — напомнил топ-менеджер.

В числе таких проектов торговая платформа «ВТБ Бизнес-коннект», жилищная экосистема, виртуальный мобильный оператор в партнерстве с Tele2, приложение «Мой умный город», «Первый ОФД». О приобретении 100% акций оператора фискальных данных «Первый ОФД» банк объявил накануне.