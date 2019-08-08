Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести земельную реформу, передает РИА «Новости».

Таким образом, он намерен открыть рынок земли на Украине в 2020 году.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 миллионов гектаров, которая является одной из лучших в мире по качеству», — заявил Зеленский.

Отмечается, что сейчас на Украине действует мораторий на продажу сельхозземель.