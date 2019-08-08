В ОНФ предложил Минтруду ввести удаленную работу в трудовой кодекс

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил Минтруду позволить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно. Об этом сообщает газета «Известия».

Представители организации посоветовали ведомству ввести в главу 16 Трудового кодекса о режиме рабочего времени понятие «временная удаленная работа». По их словам, такой режим работы будет полезен в случае непредвиденных обстоятельств, при письменном согласия сторон.

Также ОНФ предложила регулировать условия организации труда на время удаленной работы статьей 312.3 Трудового кодекса.

Минтруд уже получил письмо от ОНФ, и его рассмотрят в установленный срок.

Ранее сообщалось, что в Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных.