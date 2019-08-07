Die Welt рассказала, где идет холодная война между Россией и США

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Die Welt пишет о жесткой борьбе между Россией и США, которая в настоящее время развернулась в Дании в связи в реализацией проекта «Северный поток — 2».

Если Копенгаген позволит завершить строительство газопровода, с 1 января следующего года в Европу будет поступать еще больше газа из России. В противном случае российская сторона останется крупнейшим поставщиком газа в европейские страны, но у США появится возможность увеличения своей доли на европейском рынке. Спустя 30 лет мир столкнулся с новый версией холодной войны, которая развернулась преимущественно в экономической сфере.

Вашингтон вводит санкционные ограничения из-за строительства «Северного потока — 2» и заявляет о стремлении освободить европейские страны от зависимости от газа России. Также стороны конкурируют в нефтяном секторе. В последнее время США удалось стать самым крупным производителем нефти в мире. Они смогли обогнать Россию и Саудовскую Аравию, что настораживает обе страны, которые объединились для стабилизации цены на нефть. Кроме того, интересы сторон столкнулись на рынке вооружений. Об этом свидетельствуют поставки американских вооружений Саудовской Аравии и вытеснение Россией США с рынка вооружений Турции.