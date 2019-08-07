Росстат подсчитал, сколько детей в России живут за чертой бедности

Росстат подсчитал, что более четверти российских детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает Regnum со ссылкой на отчет службы «Социально-экономические индикаторы бедности».

Исследование основано на данных за 2017 год.По состоянию на тот период, за чертой бедности в России проживали 19,4 млн человек, что равняется 13,2% населения. К 2018 году их число сократилось до 18,9 млн человек , что составляет 12,9%.

Отмечается, что в сельской местности ситуация с данным вопросом обстоит острее. Статистика показала, что там в малоимущих семьях воспитываются 45% детей до 18 лет.

Самый высокий показатель детской бедности был отмечен в многодетных семьях — 52,2%.

Ранее Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию.