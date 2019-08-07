Объем серых зарплат в России составил более 13,07 трлн рублей, пишут СМИ

В Росстате заявили, что в прошлом году объем серых зарплат в стране составил 13,07 трлн руб. Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, этот показатель стал минимальным за последние пять лет. Скачок наблюдался в 2014 и 2015 годах, когда серые зарплаты составляли 13,4% и 13,5%, в том время как в 2018 году объем серых зарплат составил 12,6% ВВП. По словам директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды, в настоящее время тенденция в этом секторе изменилась.

«…если раньше люди брали подработки, чтобы улучшить свое благосостояние, то сейчас отказываются от них, поскольку у россиян снизился спрос на такие услуги», — сказал Покида.

Он добавил, что доля тех, кто получает такой доход, уменьшилась до 30%.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян работают сверхурочно без дополнительной оплаты.