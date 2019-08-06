Нефть Brent опустилась ниже $59 долларов впервые с начала 2019 года

Впервые с начала 2019 года нефть марки Brent опустилась ниже $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как отмечается, такое снижение произошло на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая.

Уточняется, что цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,32% — до $59,02 за баррель.

Причем минутами ранее цена на нефть достигла в $58,81 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снижается на 1,81% — до $53,7 за баррель.

Ранее сообщалось, что цены на нефть растут на фоне эскалации спора США и Китая.