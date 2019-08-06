Советник Трампа назвал условие снятия пошлин с КНР

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Экономический советник американского лидера Дональда Трампа Лоуренс Кудлоу назвал условия снятия пошлин с Китая. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, ситуация с тарифами может измениться в случае прогресса в торговых переговорах с китайским государством.

Он пояснил, что Трамп со своей командой собирается в сентябре посетить Китай. Власти США, уточнил Кудлоу, надеются, что китайская сторона понизит свои торговые барьеры.

В этом случае, подчеркнул советник Белого дома, Соединенные Штаты начнут поставлять в Китай тонны миллиардов своих продуктов и продавать сервисы.

«Мы готовы к переговорам, движение к хорошей сделке будет позитивным сигналом и может изменить ситуацию с пошлинами», — заключил Кудлоу.

Ранее Трамп посоветовал Пекину не надеяться на победу Демократов.