Советник Трампа назвал условие снятия пошлин с КНР
Экономический советник американского лидера Дональда Трампа Лоуренс Кудлоу назвал условия снятия пошлин с Китая. Об этом сообщает CNBC.
По его словам, ситуация с тарифами может измениться в случае прогресса в торговых переговорах с китайским государством.
Он пояснил, что Трамп со своей командой собирается в сентябре посетить Китай. Власти США, уточнил Кудлоу, надеются, что китайская сторона понизит свои торговые барьеры.
В этом случае, подчеркнул советник Белого дома, Соединенные Штаты начнут поставлять в Китай тонны миллиардов своих продуктов и продавать сервисы.
«Мы готовы к переговорам, движение к хорошей сделке будет позитивным сигналом и может изменить ситуацию с пошлинами», — заключил Кудлоу.
Ранее Трамп посоветовал Пекину не надеяться на победу Демократов.