Больше половины россиян работают по специальности, показал опрос

Более половины россиян работают по специальности, выявило исследовании Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в «Мониторинге экономической ситуации в России», по специальности или функционально близким к ней профессиям работает 56,8% опрошенных граждан.

При этом отмечается, что 11% респондентов имеют образование высокого качества, в то время, как более половины опрошенных имеют образование среднего или низкого качества, которое вынуждает их выбирать не требующие особых компетенций профессии.