Deutsche Bank оценил эффект новых санкций США против России

Аналитики Deutsche Bank сообщили, что позитивные настроения зарубежных инвесторов могут снизиться, а также инвестиций в российские бумаги может стать меньше, пишет Rambler News Service.

«Прямые последствия ограничены, но готовность Белого Дома расширить санкции на новую территорию как явная реакция на давление Конгресса, подчеркивает сохраняющийся риск санкций», — заявляют эксперты.

Это может повлиять на позитивные настроения инвесторов. Кроме того, финансовый приток также может стать меньше.

Отмечается, что санкции могут повлиять на рост ВВП (0,9% в 2019 году) и еще одно снижение ставки Центробанка на б.п. в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Минфин США обнародовал дату вступления в силу второго пакета санкций против России.