Стало известно, какие сладости предпочитают россияне

Оператор фискальных данных «Такском» назвал наиболее продаваемые кондитерские изделия в России, по данным на июль этого года. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, в их число попали печенье, пряники и вафли. Средняя цена на печенье составила 150 руб. за кг, при этом его продажи выросли на 4% по сравнению с прошлым годом. На втором месте находятся шоколадные изделия. Цена на конфеты составила 595 руб. за кг, а их продажи выросли на 3%. Третье место досталось сахарным изделиям, четвертое --шоколадной пасте, а на пятой позиции расположились пирожные и торты.

Уточняется, что цена на торт выросла на 5% и достигла показателя в 398 руб., цена на кексы и рулеты не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 240 руб.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия.