Медведев потребовал от министерств объяснений после срыва сроков нацпроектов

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Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минздраву и Минпросвещения объяснить, почему сроки нацпроектов были сорваны. Об этом сообщается на сайте правительства.

Глава кабмина поручил ведомствам разобраться в причинах срыва сроков реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Они должны выяснить, почему в 20 регионах страны не были выделены земельные участки для строительства и размещения фельдшерских амбулаторий. Министерствам придется ускорить выделение участков и предоставить отчет 22 августа.

Уточняется, что от Минтруда премьер ожидает анализа причин невыполнения в срок проекта «Старшее поколение».

Ранее Медведев, завершая отчет о работе правительства в Государственной думе, сравнил нацпроекты с Крымским мостом.