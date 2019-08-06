Украине придется выплатить $6,6 млрд по госдолгу до конца 2019 года

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В украинском минфине заявили, что Киеву придется выплатить до конца 2019 года 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, для того, чтобы своевременно финансировать госдолг, необходимо льготное финансирование от официальных кредиторов Евросоюза и международных финансовых организаций. В июне этого года украинский госдолг вырос до $80,35 млрд, т.е. на 1,2%.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц. По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц.