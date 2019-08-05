FT: Китай использует юань для смягчения последствий торговой войны с США

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Пекин позволил курсу валюты подняться выше семи юаней за доллар и дал таким образом понять, что краткосрочная сделка с США маловероятна. Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что, если бы это произошло в конце 2016 года, это свидетельствовало бы о том, что Китай утратил контроль над валютой и, возможно, над второй экономикой мира. Когда же это случилось утром в понедельник, 5 августа, в Пекине было спокойно. Не случайно это произошло после угроз американского президента Дональда Трампа ввести карательные тарифы на весь китайский импорт. Превысивший семь юаней доллар США является тщательной продуманным ходом правительства Китая, которое может использовать валюту для смягчения самых плохих последствий торговой войны с США, не допуская оттока капитала.

Как уточняется, различие между нынешней ситуацией и положением дел в конце 2016 года заключается в том, что тогда КНР боролась за укрепление доверия к своей национальной валюте после всплеска рыночных и валютных потрясений. Торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном показал, что китайская сторона в состоянии управлять валютой. Каждый раз, когда стороны, казалось, были близки к соглашению, курс обмена юаня становился более сильным по отношению к доллару, а при каждом обострении он снова слабел и приближался к семи. Тот факт, что теперь юань преодолел этот показатель, указывает на то, что надежда Пекина на заключение краткосрочного соглашения с Вашингтоном мала.