Опубликована деловая программа ВЭФ – 2019

На сайте Восточного экономического форума, который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке, опубликована деловая программа. На сегодняшний день в нее включены 50 деловых мероприятий, среди них – панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-диалоги, сообщает фонд «Росконгресс», который выступает организатором форума.

«Повестка юбилейного Форума включает актуальные дискуссии по ключевым экономическим, технологическим и социальным вопросам. Уверен, что участие ведущих экспертов и разнообразные форматы обсуждений позволят выработать новые решения для укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Дальнего Востока России», – сказал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Программа разделена на четыре блока: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни». В ходе форума пройдут пять страновых бизнес-диалогов – между российскими предпринимателями и бизнес-кругами Японии, Индии, Китая, Республики Корея и АСЕАН.