СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банка

В сети появилась база данных 70 тыс. клиентов «Бинбанка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По информации издания, данные россиян выставлены на продажу. Стоимость одной строки составляет около 5 руб. за строку. Уточняется. что база данных была продана в одни руки.

Отмечается. что утечка данных произошла по причине уязвимости банка. В базе данных содержится информация о клиентах, подававших заявку на получение кредитной карты.

Как повлияло появление информации о клиентах банки в открытом доступе на результативность атак на них неизвестно. Однако по данным «Коммерсанта», только с начала года в Москве было выявлено около сотни пострадавших клиентов банка, у которых похитили от 3000 до 100 000 руб.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт.