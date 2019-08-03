Силуанов отреагировал на ввод США новых санкций против России
Российский первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов прокомментировал решение США о введении новых санкций в отношении России. Об этом передает РИА «Новости».
По его словам, такое решение оказывают негативное влияние на двусторонние отношения между США и Россией.
Силуанов отмечает, что в этом «нет ничего хорошего».
Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Согласно этим мерам, американским банкам запретят приобретать на первичном рынке госдолг России не в рублях. Также США ужесточит лицензирования при продаже российской стороне некоторых технологий и товаров.