Силуанов отреагировал на ввод США новых санкций против России

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Российский первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов прокомментировал решение США о введении новых санкций в отношении России. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, такое решение оказывают негативное влияние на двусторонние отношения между США и Россией.

Силуанов отмечает, что в этом «нет ничего хорошего».

Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Согласно этим мерам, американским банкам запретят приобретать на первичном рынке госдолг России не в рублях. Также США ужесточит лицензирования при продаже российской стороне некоторых технологий и товаров.