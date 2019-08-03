СК РФ возбудил дело об отмывании миллиарда рублей против ФБК
close
Следственный комитет России возбудил дело против »Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) об отмывании одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые были заведомо получены лицами преступным путем.
Следствие заявляет, что лица связанные с ФБК получили от третьих представителей крупную сумму денег.
По предварительным данным, эти деньги были внесены на счета нескольких банков через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) соучастниками.
Уточняется, что затем денежные средства были переведены на единый счет ФБК.