СК РФ возбудил дело об отмывании миллиарда рублей против ФБК

Следственный комитет России возбудил дело против »Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) об отмывании одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые были заведомо получены лицами преступным путем.

Следствие заявляет, что лица связанные с ФБК получили от третьих представителей крупную сумму денег.

По предварительным данным, эти деньги были внесены на счета нескольких банков через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) соучастниками.

Уточняется, что затем денежные средства были переведены на единый счет ФБК.