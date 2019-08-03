Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Согласно документу, каждый месяц выплаты смогут получать те семьи, чей доход не больше двукратной величины прожиточного минимума. До сих пор это право имели те, у кого доход не превышает полутора прожиточных минимума.

Также отмечается, что такие выплаты можно получить до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. До сих пор речь шла о сроке в 1,5 года. Изменения начнут действовать с 1 января 2020 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поднять пособия по уходу за ребенком до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе. Увеличения коснутся детей в возрасте от 1,5 до трех лет в семьях, у которых имеются финансовые трудности.