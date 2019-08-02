Лидеру российского рынка МФО компании «МигКредит» исполнилось 8 лет
Компании «МигКредит» — лидеру рынка МФО России — исполняется восемь лет.
По данным РА «Эксперт», «МигКредит» является самым крупным игроком по отраслевым признакам.
Компания работает по всей России и руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования.
«Наши продукты и процессы простые, открытые
и нацеленные на долгосрочные отношения с клиентами», - отмечается на сайте «МигКредита».