Секретарь СНБО исключил участие посредников в переговорах по транзиту газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что переговоры о транзите газа с Россией через территорию украинского государства возобновятся после формирования нового правительства, а также назначения министра энергетики. Об этом сообщает «Новое время».

По его словам, именно министр энергетики с большой долей вероятности будет ответственен за процесс переговоров.

Кроме того, он подчеркнул, что посредников в переговорах между двумя странами не будет.

Он отметил, что переговоры ведутся между компаниями «Нафтогаз» и «Газпром», а также между правительствами России и Украины.

«Места для каких-либо третьих сил, тем более политических сил просто не предусмотрено и не может быть», — заключил Данилюк.

Ранее сообщалось, что Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу.