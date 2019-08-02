Объем Фонда национального благосостояния за июль вырос в два раза

Российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) вырос за июль в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минфин.

Как отмечается, теперь он достигает 7,9 трлн рублей или $124 млрд.

Согласно ведомству, резкий прирост объясняется перечислением в ФНБ валюты, которая была получена по бюджетному правилу на дополнительные доходы 2018 года.

Причем, как уточняется, для фонда были закуплены не только доллары и евро, но и около 5 млрд фунтов стерлингов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что золотовалютные резервы России полностью покрывают внешний долг.