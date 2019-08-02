Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 12.12 мск., вырос на 67 коп. и составил 65,02 рубля.

Ранее сообщалось, что курс евро превысил 72 рубля.

Также до этого Bloomberg писал, что рубль может ждать обвал.