Конгресс США одобрил законопроект об отсрочке наступления потолка госдолга

Сенат конгресса США одобрил законопроект о продлении на два года срока наступления потолка госдолга, передает ТАСС.

Инициатива позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что администрация страны смогла прийти к единому мнению с конгрессом по потолку государственного долга и бюджету до 2021 года.

Трамп признался, что очень рад, что стороны смогли найти компромисс и договориться. Он уточнил, что госдолг обсуждался с лидером большинства и меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом и Чаком Шумером, а также со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти.