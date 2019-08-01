Российские миллиардеры увеличили совокупное состояние на $36 млрд

Совокупное состояние богатейших российских граждан увеличилось на $36 млрд с начала 2019 года, передает РИА «Новости».

Об этом говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на $5,71 млрд.

Далее идут один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин — его богатство выросло на $3,29 млрд.

Третью строчку занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, приумноживший свое состояние на $3,27 млрд.

На четвертом и пятом местах находятся основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.