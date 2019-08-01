Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала американский законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» новым витком русофобии, сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что газопровод строится вопреки угрозам. По ее словам, инициаторы ограничительных мер такими действиями лишь демонстрируют собственное бессилие.

Кроме того, Захарова отметила, что не все меры, обсуждаемые в американском конгрессе, влекут за собой в конкретные действия.

«Во что это все выльется, сложно сказать», — заключила она.

Ранее в США одобрили санкции по «Северному потоку — 2».