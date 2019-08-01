Россияне отдали 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубеж

Граждане России выплатили больше 44 млрд рублей долгов в первом полугодии 2019 года, после того, как им ограничили выезд заграницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

В ведомстве заявили, что 1,6 миллионов должников полностью или частично оплатили задолженности в размере 44,5 млрд рублей за первые 6 месяцев 2019 года, в том числе из-за временного ограничения на выезд из России.

Отмечается, что к 1 июлю 2019 года были действительны 3,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд из страны.

Ранее сообщалось, что число невыездных должников выросло до 3%.