Глава «Нафтогаза»: «Газпром» заплатит, если откажется от транзита через Украину

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Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев дал интервью Handelsblatt, в котором высказался по поводу «Северного потока --2» и невыполнения немецким канцлером Ангелой Меркель обещания по поводу транзита газа через территорию Украины.

Как отмечается, Коболев обвиняет российскую сторону в нарушении данного слова, а также сильно сомневается в том, что после завершения «Северного потока — 2» Россия продолжит осуществлять транзит газа в Германию через Украину. Он подчеркнул, что как в русском, так и немецком языках дать обещание и сдержать его — это две разные вещи. Хотя Меркель дала слово, что транзит через Украину продолжится, соответствующих гарантий от России получено не было. Коболев заметил, что в январе Россия даже не прислала своих представителей для подготовки трехсторонней встречи между Украиной, Россией и ЕС по газовому вопросу. Если Киев лишится транзита, страна потеряет 2,5% ВВП.

Глава «Нафтогаза» заверил, что, если российский «Газпром» откажется продлевать соглашение о транзите, украинская сторона обратится в суд за компенсацией. Шансы на то, что они выиграют дело, он оценивает как высокие, а также не сомневается, что «Газпром» заплатит, так как многие его активы находятся за границей. Газета также попросила его прокомментировать слухи о том, что его могут назначить новым украинским премьером, но Коболев отказался это делать.