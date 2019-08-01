Оператор «Северного потока-2» отреагировал на желание США ввести санкции

Оператор возведения «Северного потока-2» отреагировал на законопроект сената США о санкциях в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, компания заявила, что знает о желании американской стороны ввести санкционные меры против «Северного потока-2». В настоящее время эксперты оператора оценивают проект закона.

«Пока рано комментировать какие-либо последствия для нашего проекта», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что комитет сената США проголосовал за санкции по «Северному потоку-2»..

По имеющейся информации, документ запретит въезд на территорию США лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Кроме того, все их активы, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов, будут заморожены.