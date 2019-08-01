Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье», передает ТАСС.

Он подписал постановление, согласно которому там будут реализованы 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд руб.

По его словам, будут созданы более 9 тысяч новых рабочих мест в сфере промышленности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

Медведев отметил, что одним из ключевых проектов станет одно из крупнейших в мире месторождений меди — Удоканское.

Ранее в Забайкальском крае была создана ТОР «Краснокаменск».