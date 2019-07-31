Лари обновила свой антирекорд

Национальная валюта Лари обновила собственный антирекорд падения после установления национальным банком Грузии нового обменного курса. Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что Лари достигла отметки в $ 2,97.

При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты национальную валюту Грузии продают за $ 3,03.

Как отмечается грузинским вице-президентом Нацбанка Арчилом Мествиришвили, причиной такого падения стал временный запрет на прямое авиасообщение с Россией.

По его словам, из-за этого республику в летний сезон не посетили много туристов.

Ранее сообщалось. что Лари достигла минимальной отметки по отношению к доллару за все время существования грузинских денег.