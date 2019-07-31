«Россети» втрое увеличили чистую прибыль по РБСУ в I полугодии 2019 года

«Россети» представила финансовые результаты за первое полугодие 2019 года, рассчитанные по российским стандартам бухгалтерской отчетности.

Так, выручка ПАО превысила 25 млрд руб.

Снижение порядка на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вызвано плановым уменьшением объема дивидендов, поступивших от «дочек» компании.

Чистая прибыль, учитывающая переоценку стоимости акций дочерних структур, составила 123,1 млрд руб. (в 2018 года за аналогичный период – 42,3 млрд).

Переоценка носит неденежный характер, отмечает ПАО. Её проведение обусловлено требованиями законодательства РФ.

Чистая прибыль без учета фактора переоценки финансовых вложений составила 24,0 млрд руб., что на 3% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Полученные результаты подтверждают правильность выбранной стратегии, заявил гендиректор «Россетей» Павел Ливинский.

«Усилия менеджмента компании направлены на изменение бизнес-процессов с целью повышения эффективности функционирования как самой компании «Россети», так и всего электросетевого комплекса», — подчеркнул он.