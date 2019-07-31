«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд

Украинский «Нафтогаз» обратился в суд в Гааге с иском против российской стороны из-за Крыма. Об этом сообщается на сайте компании.

В компании рассказали, что иск против России был подан из-за якобы потери активов «Нафтогаза» в Крыму.

Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд

В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Также в компании напомнили, что суд признал, что Россия нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы «Нафтогаз» в Крыму.

Ранее стало известно о запасах газа на Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.