Топилин объяснил рост числа бедных россиян

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил новые данные Росстата о бедности россиян, передает РИА «Новости».

По его словам, на росте числа малообеспеченных граждан до 14,3% в I квартале 2019 года могло сказаться изменение методов подсчета.

«Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов», — объяснил Топилин.

Ранее сообщалось, что, согласно опубликованным данным Росстата доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом. Эти показатели увеличились до 14,3% населения, а именно почти 21 млн человек, против 13,9% в 2018 году.