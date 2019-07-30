Портрет бедности составлен в российских регионах

Российские власти составляют «портрет бедности» в российских регионах.

«Усредненный портрет малообеспеченного жителя нашего региона таков: это человек трудоспособного возраста, имеющий полную семью с детьми, чаще всего – со среднеспециальным образованием, работающий или имеющий частичную занятость», — рассказали в администрации Липецкой области в ответ на запрос «Газеты.Ru».

Пилотный проект по снижению уровня бедности был запущен в ряде российских регионах – в частности, в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях. Первый шаг проекта – составление «портрета бедности» и реестра бедных.

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