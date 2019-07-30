Массовые проверки пенсионных фондов пройдут в России

Первый замгенпрокурора Александр Буксман заявил, что российская гепрокуратура собирается провести массовые проверки работы негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, проверки начнутся по поручению президента страны Владимира Путина.

Он отметил, что проверка будет касаться незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда страны.

Буксман уточнил, что проверки начнутся в августе 2019 года.

Ранее стало известно, за что могут лишить пенсии.