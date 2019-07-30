29% россиян не хватает средств на отпуск

29% россиян не могут себе позволить уйти в отпуск из-за нехватки средств, сообщается в опросе Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Согласно исследованию, показатель связан с возрастом респондентов и их финансовым положением. От отпуска отказываются чаще всего люди старше 45 лет и старше (32%), в группе до 24 из-за нехватки денег отпуском жертвуют 22%.

31% не хватает на отдых с заработком от 30 000 до 49 999 рублей в месяц, 24% не могут позволить отпуск с зарплатой от 50 000 до 79 999 рублей в месяц.

Максимальная сумма, которые респонденты готовы отдать за недельный отпуск – около 24,5 тыс. рублей. Для молодых людей это – 21 800 рублей, для людей старшего возраста (от 45 лет) – это 25 800 рублей.

Ранее психологи рассказали о плюса в работе летом.