Россиянка отсудила у банка компенсацию за падение со стула

Суд Санкт-Петербурга присудил женщине компенсацию морального вреда за то, что она упала с кресла в офисе банка, передает РИА «Новости».

Банк должен выплатить пострадавшей 15 тыс.руб.

Жительница Петербурга просила компенсацию в размере 136,585 тыс.руб. Инцидент произошел в марте 2018 года.

Женщина пришла в офис, чтобы открыть срочный вклад.

«Кресло было на колесах. При попытке истицы сесть в кресло оно поехало назад, в результате чего истица упала на спину и влево, при падении опершись на руку. На основании рентгенограммы ей был поставлен диагноз «Закрытый перелом и ДМЭ левой лучевой кости со смещением», — сообщили в пресс-службе суда.

Экспертиза пришла к выводу, что стул был не предназначен для использования в офисе банка.