В Financial Times восхитились российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс назвал российскую систему по сбору информации со всех онлайн-касс в стране «будущим налогового администрирования», сообщает РИА «Новости».

При помощи этой технологии, подключенные к интернету кассовые аппараты передают данные о розничных продажах в режиме реального времени в налоговые органы.

Новшество репортеру продемонстрировал глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин с помощью заказов журналиста в московском отеле.

«В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока», — восхитился редактор.

Уточняется, что до появления новой системы планируемые реальные доходы от НДС имели большую разницу – около 20%. После ее внедрения, это число снизилось до 1%.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести новый налог для мигрантов.