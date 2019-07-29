Российская система налогообложения восхитила Financial Times

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что до появления новой системы планируемые реальные доходы от НДС имели большую разницу – около 20%. После ее внедрения, это число снизилось до 1%.

В период с 2014 по 2018 год сумма поступлений от НДС выросла на 64%, в то время как номинальное потребление домашних хозяйств возросло лишь на 21%.

Поясняется, что такие результаты стали возможны благодаря созданию единой электронной системы, при помощи которой подключенные к интернету кассовые аппараты передают данные о розничных продажах в режиме реального времени в налоговые органы. Таким образом, система становится гораздо прозрачнее.

Ранее власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты.