Дистрибьютора игрушек в России уличили в неуплате налогов на 600 млн рублей

Гендиректору российской фирмы-дистрибьютора игрушек предъявлено обвинение в неуплате налогов на 600 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что СК России предъявил обвинение за неуплату налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Отмечается, что НДС и налога на прибыль не уплачивались лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность компании, в период с 2015 по 2016 годы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в офисе компании были проведены обыски и допрошен ряд лиц.