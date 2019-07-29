Эксперт: делать выводы об уровне бедности в РФ следует по итогам года

Делать выводы об уровне бедности в России на основании данных за первый квартал преждевременно, так как этот показатель определяется доходами населения за год, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Согласно опубликованным данным Росстата, уровень бедности в России в I квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале этого года увеличилось до 20,9 млн человек с 20,4 млн человек годом ранее.

«Первый квартал каждого года является самым низкодоходным в году. Например, в 2015, 2016 и 2017 годах уровень бедности по итогам первых кварталов составлял выше 15%, хотя потом не превышал этот показатель. Поэтому делать системные выводы на основании данных за первые три месяца неправильно», - пояснил Остапкович ТАСС.

Необходимо учитывать и сезонные факторы, добавил он.