Число бедных россиян выросло в I квартале
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Согласно опубликованным данным Росстата доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что эти показатели увеличились до 14,3% населения, а именно почти 21 млн человек, против 13,9% в 2018 году.
Уточняется, что ведомство объясняет такие данные опережающим возрастанием прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.
Кроме того, в Росстате подчеркнули, что полная оценка количества малоимущего населения России будет получена только в конце 2019 года.
В ведомстве заявили, что первый квартал года всегда является наиболее слабым.
Ранее сообщалось, что назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России.