Число бедных россиян выросло в I квартале

Согласно опубликованным данным Росстата доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эти показатели увеличились до 14,3% населения, а именно почти 21 млн человек, против 13,9% в 2018 году.

Уточняется, что ведомство объясняет такие данные опережающим возрастанием прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

Кроме того, в Росстате подчеркнули, что полная оценка количества малоимущего населения России будет получена только в конце 2019 года.

В ведомстве заявили, что первый квартал года всегда является наиболее слабым.

Ранее сообщалось, что назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России.