ФАС отследит рост тарифов ЖКХ по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе обратить особое внимание на рост тарифов в регионах, сообщает РИА «Новости».

Данный вопрос он разобрал на рабочей встрече с руководителем ведомства Игорем Артемьевым. Путин призвал вернуться к другим темам только после обсуждения этой.

Уточняется, что проблему необоснованного роста тарифов ЖКХ озвучили многие жители страны во время прямой линии с президентом, которая прошла 20 июня.

Ранее Путин высказался о ситуации с затопленной Иркутской областью.