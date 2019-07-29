Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА «Новости».

Как отмечается, об этом глава государства сказал на встрече с главой ведомства Игорем Артемьевым. Лидер напомнил, что в ходе последней «Прямой линии» многие граждане страны заявили о необоснованном росте тарифов ЖКХ во многих регионах страны.

«Давайте с этого начнем. Прошу обратить на это особое внимание, а потом поговорим по другим вопросам», — заявил Путин.

Ранее ФАС пригрозил руководству «Открытия» из-за слогана об участии государства в капитале.