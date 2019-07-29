AliExpress организует поставку товаров в российские магазины

AliExpress будет поставлять оптом товары для розничных сетей в регионы России, сообщает ТАСС.

При запуске программы по работе с региональным малым и средним бизнесом в первую очередь будут поставляться сезонные товары из различных категорий – аксессуары, одежда, принадлежности для дома и сада. Всего товарных наименований будет несколько тысяч.

Для оптовиков будет доступен ассортимент, основанный на специфики региона и торговой сети.

Также ведутся переговоры с некоторыми крупнейшими продуктовыми сетями о поставке непродовольственного сезонного ассортимента.

Отмечается, что за год доля продаж по такой модели может составить примерно 10% в обороте российского бизнеса платформы.